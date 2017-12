Funcionários de 8 hospitais do Rio entram em greve Funcionários dos oito hospitais federais que funcionam na cidade do Rio entraram em greve nesta segunda-feira, 3. Eles não aceitam a implantação do ponto eletrônico e a jornada de 40 horas semanais de trabalho. Outro alvo do protesto é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que desde 2011 administra de forma terceirizada as unidades de saúde vinculadas às universidades federais.