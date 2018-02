Funcionários de aeroportos encerram greve no Rio A Agência Brasil (AB) - agência de notícias do governo - informa em seu site que funcionários que trabalham em terra no setor aéreo no Rio de Janeiro, suspenderam a greve de advertência, de 24 horas, iniciada ontem. A paralisação teria terminado sem alterar a rotina dos aeroportos da cidade, informa também a AB. E a movimentação era tranquila no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. O Tribunal Regional do Trabalho determinou que pelo menos 80% dos funcionários trabalhem nos dias que antecedem o Natal e o Ano-Novo, sob pena de multa diária de R$ 100 mil para o sindicato. O juiz propôs ainda 7% de reajuste salarial para a categoria.