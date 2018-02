Funcionários do Hospital do Servidor Público criticam bônus por desempenho

Funcionários do Hospital do Servidor Público Estadual, na capital, manifestaram-se ontem contra um projeto de lei, enviado pelo governador Alberto Goldman à Assembleia Legislativa, que concede bônus aos servidores do hospital atrelado ao desempenho. "Não foi isso o negociado por dez meses com a superintendência do hospital. Pedimos o reajuste do prêmio-incentivo que é pago mensalmente. O reajuste seria maior para as categorias com salários menores", diz o tesoureiro da Associação Médica do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público (Amiamspe), José Eduardo Gobbi Lima.