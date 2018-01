Funcionários do IBGE treinarão com PDAs para censo O IBGE realiza, até o próximo dia 13, o treinamento dos mais de 60 mil recenseadores selecionados para os Censos 2007. Segundo nota do instituto, esses profissionais foram escolhidos a partir de um processo seletivo do qual participaram mais de 750 mil candidatos, e irão atuar na Contagem da População e no Censo Agropecuário. A diferença é que neste ano, as informações da população serão coletadas não em formulários, mas em PDAs, computadores de mão, conforme antecipado pelo portal estadao.com.br (mais sobre esta reportagem neste link). No treinamento, o recenseador conhecerá as variáveis a serem pesquisadas (domicílios, moradores, famílias, estabelecimentos agropecuários e seu pessoal ocupado, produção animal e vegetal, práticas e manejos da agroindústria) em ambas as operações censitárias, e aprenderá a usar corretamente o PDA (Personal Digital Assistant), que substituirá o tradicional questionário em papel. Segundo o IBGE, com o fim do papel na realização da pesquisa, os Censos 2007 serão os mais rápidos já realizados no País, e seus primeiros resultados serão divulgados ainda este ano. O Censo Agropecuário, segundo o IBGE, será "o mais completo levantamento sobre este setor em 11 anos", já que o último censo deste tipo aconteceu em 1996. Serão investigados todos os 5,7 milhões de estabelecimentos agropecuários existentes em todos os municípios brasileiros. As vantagens da mudança, segundo o instituto, são a extinção da "trabalhosa etapa" da digitação dos questionários em papel. Além disso, o preenchimento e a crítica dos questionários serão automatizados. De acordo com o IBGE, com o PDA haverá maior agilidade com a automatização das eventuais atualizações no cadastro de endereços e possibilidade da transmissão dos dados coletados ainda ao longo do período de coleta. "Isso irá antecipar a análise de informações, com ganhos de qualidade e tempo na divulgação final dos resultados", dizem os técnicos do instituto na nota.