Funcionários e companhias aéreas não chegam a acordo no TST BRASÍLIA, 19 Dez - A reunião de conciliação do Tribunal Superior do Trabalho (TST) desta segunda-feira com representantes das empresas aéreas e de seus funcionários terminou sem acordo. Desta forma, os aeroviários e aeronautas mantêm a ameaça de iniciar uma greve a partir das 23 horas de 22 de dezembro, informou a assessoria de imprensa do TST.