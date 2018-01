Funcionários gastam 5 horas semanais em sites indevidos Funcionários de empresas brasileiras gastam uma média de 4,7 horas por semana navegando por sites pessoais e outros conteúdos não relacionados diretamente ao seu trabalho, incluindo aí sites adultos. Navegar em páginas como o site de relacionamentos Orkut, acessar serviços de e-mail na internet, páginas de bancos, sites pessoais e conteúdos não relacionados com o trabalho, salvo se o executivo trabalhar na indústria pornográfica, são as práticas mais comuns, como confirma a nova edição da pesquisa Web@Work, divulgada pela empresa de segurança Websense. De acordo com a companhia, 80% dos funcionários de grandes empresas no País gastam 4,7 horas por semana (quase uma hora por dia) acessando sites de notícias, de e-mail pessoal, de comércio eletrônico e até de pornografia no trabalho. Nos EUA, onde a empresa faz um trabalho semelhante, metade dos funcionários que possuem acesso à internet passam, em média, 3,4 horas por semana navegando em sites pessoais durante o expediente. Entre os campeões de popularidade estão os portais de notícias alcançando 81% dos entrevistados, o e-mail pessoal com (61%), o Internet Banking (58%), as páginas sobre viagens (56%) e os endereços de comércio eletrônico (52%). Fora a perda da produtividade e os custos com consumo de banda, a navegação por sites não relacionados ao trabalho também trazem riscos de segurança, ao fazer com que a rede das empresas entre em contato com sites que podem trazer vírus e outras ameaças em potencial. A saída para reduzir o problema, no caso, seria a adoção de ferramentas de segurança e de monitoramento - o que a Websense fornece, daí o interesse dela na divulgação da pesquisa. Mas não só isso. Proibir ou coibir o colaborador de usar o computador para fins pessoais nem sempre é eficaz, segundo revela o especialista em segurança digital e diretor-executivo da OS&T Informática, Sérgio Leandro. ?Precisamos entender que a melhor maneira para manter a segurança dos dados é treinar o colaborar para que ele tenha uma conduta responsável. Precisa ser estabelecido uma ?Cultura de Segurança? dentro das organizações. É necessário que o funcionário conheça os limites de acessos e o que pode ser uma ameaça ou não. Hoje, este já está sendo um diferencial das grandes organizações, afinal ninguém quer mostrar aos seus clientes e parceiros que seus sistemas são vulneráveis?, afirma.