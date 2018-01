Funcionários usam Web no trabalho para buscar outro emprego Uma pesquisa conduzida pela companhia de recursos humanos Hudson Highland nos EUA confirmou que pelo menos um quarto das pessoas que trabalham com um computador pessoal admite que gastam parte de seu tempo procurar novos empregos na Web. Metade dos trabalhadores pesquisados acha que suas companhias controlam o uso de seus computadores, mas isso não impede que 25% deles o utilize para procurar trabalho. Entre os empregados que acham que a empresa não tem controle sobre suas atividades online, a terça parte declarou que usa o computador com este fim. Para Robert Morgan, da Hudson Highland, esse comportamento reflete a busca dos trabalhadores por uma solução para o desequilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. "Como passamos tanto tempo no trabalho, esse é o único tempo que temos para organizar os compromissos", disse Morgan. Ele também acrescentou que os funcionários que procuram novas possibilidades de trabalho podem não estar preocupados se seus chefes sabem ou não o que estão fazendo. "Uma vez que ele já tem em mente mudar de emprego, eles provavelmente ficam menos preocupados sobre seu chefe atual descobrir o que estão fazendo", disse. Entre administradores, 24% admitiram fazer buscas por novas oportunidades de trabalho no PC da empresa em que trabalham. Entre aqueles que não tinham cargos administrativos, esse índice foi de 23%. A pesquisa entrevistou 2694 profissionais em todos os EUA, no início de março. A margem de erro é de mais ou menos 3%. (com EFE)