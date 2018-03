Fundação deve receber hoje obra roubada na Pinacoteca

A direção da Estação Pinacoteca deve fazer nesta segunda-feira, 21, a devolução da gravura ''O pintor e Seu Modelo'', de 1963, do espanhol Pablo Picasso, à Fundação Nemirovsky. A entidade vai decidir se mantém em exposição a obra, roubada em junho e recuperada pela polícia na última sexta-feira. No domingo, a curadora da fundação, Maria Alice Milliet, não foi localizada para comentar o assunto. A Polícia Civil segue em busca das outras três obras roubadas no dia 12 de junho, de Di Cavalcanti, Lasar Segall e Picasso, mas não revela detalhes da investigação. A polícia teme que os ladrões destruam as obras, por medo da prisão. O suspeito de roubar a obra de Picasso, Uéslei Teobaldo Barros, 30, foi preso na sexta-feira. A polícia o investigava junto a uma quadrilha que planejava assaltar um caixa eletrônico do Banco do Brasil em São Miguel Paulista. Ele levou a polícia à Cohab-2 de Itaquera, na zona leste da cidade, onde a gravura estava escondida.