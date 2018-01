Fundação Mozilla lança novo beta do navegador Firefox 3

A Fundação Mozilla disponibilizou online uma nova versão de testes de seu próximo navegador Firefox 3.0, que corrige falhas e integra novas funções. De acordo com o site TechCrunch, a nova versão do aplicativo corrige problemas de gerenciamento de memória em Macs, entretanto não resolve incompatibilidade com uma série de complementos, e trava ao acessar alguns endereços. Entre as novas funcionalidades do Beta 3 estão melhorias no gerenciador de downloads, que mostra uma barra de progresso diretamente na barra de status, e a possibilidade de salvar o conteúdo das abas ao sair, recurso só existente nas versões anteriores. O programa recebeu suporte a JavaScript 1.8 e linguagens script como Python, noticiou o site BetaNews. Interessados podem baixar o Beta 3 para Windows, Mac OS e Linux a partir deste link, entretanto o seu uso não é recomendado a qualquer usuário, já que se trata de uma versão ainda instável. As informações são da agência Magnet.