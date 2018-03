Fundação Rockefeller lança projeto de resiliência urbana A Fundação Rockefeller vai investir US$ 100 milhões ao longo dos próximos três anos no desenvolvimento da construção de resiliência urbana em cidades ao redor do mundo. De acordo com a presidente da Fundação Rockefeller, Judith Rodin, a estimativa é que 75% das pessoas do planeta irão viver nas cidades em 2050. "É mais importante do que nunca que esses centros urbanos sejam capazes de resistir a choques e tensões naturais - causados pelo clima e feitos pelo homem - e se recuperar mais rapidamente", disse.