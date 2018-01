Fundador da Arpanet prevê maior crise da história da internet

Em artigo publicado nesta quinta-feira, 25, no site Internet Evolution, o co-fundador da Arpanet e inventor do "packet switching" (protocolo de transmissão de dados), Larry Roberts, diz que a internet está chegando ao momento de sua maior crise na história. A argumentação se baseia no tráfego desmedido, que cresce muito mais rapidamente que o barateamento de roteadores. A tese de Roberts é que a expansão de redes sociais, jogos, vídeos, VoIP e outros tipos de entretenimento digital pode causar um colapso econômico por dificuldade de armazenamento de dados. Se a taxa de crescimento se mantiver estável, novos serviços vão dobrar a cada três anos, o que será inviável tecnicamente. A solução, para um dos precursores da rede mundial, é usar a tecnologia chamada "flow routing" (algo como enchente de dados, em português). Segundo Roberts, a inovação do sistema é criar pontos na rede que não transmitem dados em três partes, como os tradicionais, mas em apenas uma leva. Os custos reduziriam em um terço e a capacidade de armazenamento aumentaria. Hoje, Larry Roberts dirige a empresa Anagram Inc., especializada justamente na tecnologia flow routing.