Fundador da Wikipedia estuda opções para obter receita A enciclopédia online Wikipedia pode lançar jogos de conhecimentos gerais e software para esse tipo de jogo e se desviar de suas regras que impedem veiculação de publicidade para levantar dinheiro para causas de caridade, disse o fundador da organização na quinta-feira. Mas Jimmy Wales, que em 2001 criou a enciclopédia gratuita com versões em múltiplos idiomas, disse à Reuters que por enquanto a empresa continuará a evitar a publicidade. "Quando estamos recusando milhões e milhões de dólares em receita publicitária que poderia, por exemplo, ser usada para colocar computadores em escolas africanas... temos de ser cuidadosos e responsáveis sobre os motivos para que façamos isso", afirmou ele em entrevista. "No momento, não creio que seria uma boa estratégia para nós. Acredito que nós nos esforçaremos por encontrar outras fontes de receita", disse ele durante uma conferência sofre liberdade digital na Cidade do Cabo. A Wikipedia, que pode ser editada por qualquer usuário, é o nono site mais popular do mundo, de acordo com o serviço de monitoração de audiência Alexa.com. A Wikipedia Foundation, que opera o site da enciclopédia, no ano passado arrecadou cerca de US$ 1 milhão com doações, e este ano a expectativa é de que seus gastos cheguem a US$ 3 milhões. Wales disse que está procurando maneiras de aproveitar a força da marca Wikipedia -uma das cinco mais conhecidas do mundo- para arrecadar fundos. Recursos Ele reiterou que a Wikipedia está trabalhando em um serviço de buscas para concorrer com o Google e o Yahoo, e que esse serviço deve entrar em operação antes do final do ano. "Com sorte ele terá sucesso e poderá oferecer verbas à Wikipedia", disse Wales. No mês passado, ele afirmou que a Wikia, a contraparte comercial da Wikipedia, que não tem fins lucrativos, tem por objetivo conquistar cinco por cento do mercado mundial de buscas na Internet. O antigo operador de mercados futuros, que se tornou proponente da distribuição e troca gratuita de tecnologia, disse que os usuários deveriam trabalhar juntos para melhorar os serviços de buscas, trabalhando sob os mesmos princípios que norteiam a Wikipedia.