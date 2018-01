Fundador da Wikipedia lança nova enciclopédia online Larry Sanger, um dos fundadores Wikipedia, lançou um novo serviço de enciclopédia online chamado Citizendium e que pretende ter mais critério que a concorrente, evitando as inconsistências da Wikipedia, que é vulnerável a desinformação e vandalismos (para um exemplo disso, veja aqui), mantendo, contudo, seus ideais democráticos e colaborativos. Uma das exigências do novo site é que os colaboradores deverão fornecer seus nomes reais e especialistas em alguns campos serão consultados a checar os verbetes para ter certeza de sua exatidão. Tópicos aprovados receberão um selo verde, indicando sua confiabilidade. "Se deve existir uma enciclopédia livre, eu gostaria que ela fosse uma enciclopédia livre melhor. Me incomodou o fato de que um projeto que eu ajudei a iniciar, a Wikipedia, acabou sendo desvirtuado e, até agora, o projeto tem pouca chance de melhorar radicalmente", disse Sanger. O mais recente episódio de descrédito para a Wikipedia aconteceu quando um contribuinte tido como um renomado professor de direito canônico em uma universidade privada se mostrou, na verdade, um jovem de 24 anos, natural do estado norte-americano do Kentucky, pondo mais uma vez a confiabilidade do serviço em dúvida. Stephen Ewen, um instrutor de educação para adultos da Florida, que deixou de contribuir para a Wikipedia, pretende trabalhar na Citizendium, acreditando que a qualidade dos tópicos da Wikipedia degrada com o tempo porque inevitavelmente alguém chega e expressa um ponto de vista improdutivo. O líder da Wikipedia, Jimmy Wales, defendeu o site, negando que o anonimato das contribuições levem à irresponsabilidade, alegando que os colaboradores que adotam pseudônimos quer proteger a reputação daqueles nomes, assim como suas verdadeiras identidades.