Fundador da Xstrata faz oferta por ativos da Anglo American, diz Sunday Times

Davis, que liderou a Xstrata até sua compra pela Glencore, levantou mais de 4,8 bilhões de dólares para transformar sua nova empresa, a X2 Resources, em uma companhia de médio porte diversificada de mineração e metais.

O presidente-executivo da Anglo American, Mark Cutifani, pretende dar impulso à companhia com melhoras técnicas e um plano de vender ativos de desempenho menor que o esperado. Uma reportagem no mês passado disse que ele pretendia vender algumas minas de cobre no Chile até o fim do ano.

O Sunday Times disse que Davis apresentou uma proposta que inclui minas de cobre assim como outras operações, incluindo os ativos de níquel no Brasil e negócios de carvão.

Davis, cuja capacidade de selar acordos durante os melhores momentos da Xstrata transformaram o setor, criou a X2 meses depois de deixar a companhia após a aquisição feita pela Glencore no ano passado.

A Anglo American não comentou. A X2 não pôde ser imediatamente alcançada para comentar.

(Por Paul Sandle)