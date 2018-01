Fundador do Google prepara casamento secreto para dezembro

O solteirão mais rico do Vale do Silício, nos Estados Unidos, vai se casar no mês que vem. O co-fundador do Google, Larry Page - cuja aposta no mercado de buscas pela internet rendeu US$ 20 bilhões -, e a namorada Lucy Southworth marcaram a cerimônia para o dia 8 de dezembro, de acordo com reportagem do jornal San Francisco Chronicle. Larry Page, de 34 anos, segue os passos do outro fundador do Google, Sergey Brin, casado com Anne Wojcicki há seis meses numa cerimônia no Caribe. O local do casamento de Page e Lucy não foi divulgado. Após a união de Sergey Brin, o Google investiu US$ 3,9 milhões na empresa de biotecnologia da esposa, 23andMe Inc. A namorada de Larry Page era estudante de biomedicina na Stanford University, onde os fundadores do Google estudaram antes de fundar a empresa, em 1998. Page namora Lucy há mais de um ano. A lista de convidados do casamento dos dois deve incluir muitos dos empregados do Google, bem como o prefeito de São Francisco, Gavin Newsom, e o bilionário Richard Branson, fundador do Virgin Group. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, conselheiro-sênior do Google, afirmou ao Chronicle que foi convidado, mas não poderá ir por causa da cerimônia de entrega do prêmio Nobel da Paz, em Oslo, na Noruega. Ele disse que deve desejar felicidade ao casal por videoconferência.