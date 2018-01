Fundador do YouTube diz que rejeita pornografia e violência

O presidente-executivo e co-fundador do portal de vídeos na internet YouTube, Chad Hurley, insistiu nesta sexta-feira no México que sua companhia rejeita que os usuários coloquem conteúdo pornográfico, violento ou que revele cenas de assédio. Durante a apresentação da versão do YouTube para o México na capital do país, Hurley respondeu as perguntas sobre o caso de um doente mental espanhol objeto de chacotas em um vídeo colocado por usuários da página da internet. A esse respeito disse que apesar de a companhia receber centenas de milhares de vídeos todos os dias, o YouTube mantém diretrizes claras sobre a proibição de compartilhar esse tipo de material. Hurley explicou, além disso, que o portal conta com as ferramentas necessárias para que "qualquer um possa solicitar que se retire um vídeo". Além disso, manifestou que "pela natureza da internet qualquer um pode expressar sua opinião seja para o bem ou para o mal". Neste sentido considerou que a internet traz a possibilidade do diálogo, porque "se alguém envia um vídeo ou escreve um blog que é incorreto as pessoas podem responder e falar sobre isso". No entanto, advertiu que a empresa recebe muitos pedidos de pessoas que pedem para retirar vídeos que são exibidos no YouTube, e que a companhia tenta ser tão ativa como pode para responder a todas elas. Sobre a pirataria de vídeos musicais ou programas de televisão que são disponibilizados com regularidade, Hurley declarou que no YouTube não vêem "necessariamente" esse assunto como um problema, na medida em que contam com "as ferramentas mais avançadas" e disponíveis para que todos possam reportar este tipo de caso. De fato, asseverou, algumas companhias de televisão que decidem voluntariamente colocar no YouTube alguns de seus conteúdo experimentaram um aumento em seu "rating" entre 5% e 6%.