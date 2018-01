Fundador quer uma Wikipedia com mais qualidade O fundador da Wikipedia, Jimmy Wales, pediu aos usuários que invistam mais em qualidade do que em quantidade na hora de contribuírem para o serviço. O pedido foi feito na semana passada, durante o ´Wikimania´, uma convenção que durou três dias e reuniu colaboradores da enciclopédia online. Segundo Wales, embora o serviço tenha atingido bons números com segurança, a meta agora é aprimorar a precisão dos verbetes da Wikipedia e fazer com que os usuários evitem postar informações de fontes desconhecidas nos verbetes. Para tanto, ele conta com a responsabilidade dos internautas. Além de atitude por parte dos usuários, Wales também anunciou uma nova ferramenta de edição, a "Wikiwyg", que deve facilitar o trabalho de mudar artigos. Lançada em 2001, a Wikipedia conta com quase 1,3 milhão de verbetes em inglês, 165 mil verbetes em português, além de vários outros idiomas.