Fundadores do Skype revelam serviço global de TV online Dois empreendedores escandinavos por trás do serviço de telefonia pela internet Skype lançaram nesta terça-feira um serviço mundial de televisão via banda larga. A iniciativa marca a terceira empresa criada por Janus Friis e Niklas Zennstrom, que ajudaram a revolucionar o mercado de telefonia pela Web antes de venderem o Skype para o eBay por cerca de US$ 2,5 bilhões em 2005. O novo projeto de TV deles, Joost, antes chamado de "The Venice Project", foi financiado usando parte do dinheiro que os dois empresários conseguiram com a venda da Skype. A nova empreitada ainda está em fase de testes com os visitantes do site Joost, que precisam se registrar para avaliar o novo serviço e informar problemas. A proposta do Joost é ser a primeira plataforma global gratuita de distribuição de TV, unindo anunciantes, criadores de conteúdo e audiência em um serviço interativo livre de pirataria. "As pessoas estão buscando aumento de opções e flexibilidade da experiência televisiva, enquanto a indústria de entretenimento precisa reter controle sobre seu conteúdo", disse o presidente-executivo da Joost, Fredrik de Wahl. A nova empresa ainda precisa revelar o número de canais que disponibilizará aos internautas. Friis e Zennstrom também ajudaram a fundar o popular serviço gratuito de troca de arquivos pela Internet Kazaa, que venderam para a companhia australiana Sharman Networks em 2001.