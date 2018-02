Fundo Amazônia libera R$ 26 mi para 3 projetos O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou a liberação de R$ 26,2 milhões em recursos do Fundo Amazônia para mais três projetos ambientais. Serão beneficiados o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), com o projeto Assentamentos Sustentáveis na Amazônia, e as prefeituras de Anapu e Jacundá, ambas no Pará, em áreas de influência direta de grandes obras, como a usina hidrelétrica de Belo Monte.