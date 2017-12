Fundo compra revista que circula desde 1898

Kim Severson, THE NEW YORK TIMES

A revista americana Sunset, fundada em 1898 com o objetivo de promover a Califórnia e de atrair visitantes para a Costa Oeste americana, tem um novo dono. O grupo Time anunciou na semana passada que repassou o título para o fundo de private equity Regent, baseado em Beverly Hills. Os investidores disseram que estavam interessados na aquisição desde que os primeiros comentários sobre a venda do título começaram a circular.

A venda da Sunset já estava sendo negociada antes do acordo de venda de todos os títulos do grupo Time à Meredith Corporation, dona de títulos como Better Homes e Gardens, por cerca de US$ 3 bilhões.

Em relação à compra da Sunset, o novo dono, Michael Reinstein, afirmou que o título tem uma “comunicação emocional” com seus leitores. A firma de private equity – que compra participações em empresas – já é dona de outros títulos de cunho militar, como Wild West Magazine, e também é sócia de uma rede de salão de beleza.

O grupo Time havia comprado a Sunset, em 1990, de William e Melvin Lane, membros da família que era proprietária do título desde a Grande Depressão americana, nos anos 30. Foi nessa época que a Sunset foi transformada em uma espécie de manual para aqueles que queriam viver o modo de vida californiano, com dicas sobre festas em varandas, camping e churrascos ao ar livre.

Editora da Sunset, Irene Edwards, deu a notícia sobre a venda à equipe de 30 funcionários na quinta-feira. Parte do time deverá ser demitida e algumas áreas do negócio, reestruturadas.

Segundo o novo dono, a revista ampliará seu foco em eventos de gastronomia e vinhos, além de suas casas assinadas, desenhadas para demonstrar inovações em arquitetura e construção. Outra ideia é promover celebridades criadas pela Sunset, como a especialista em cozinha Margo True, e ampliar a cobertura digital e em vídeo.

Trajetória. A Sunset tem raízes históricas. Foi fundada no fim do século 19 pela Companhia Ferroviária do Sul do Pacífico como uma brochura profissional, mas o conteúdo ganhou fama rápida na Costa Oeste americana. A Sunset é considerada um protótipo das atuais publicações de culinária e estilo de vida.

No início de sua história, no entanto, a Sunset tinha um estilo mais literário. O escritor Jack London e John Muir, o especialista em botânica que ajudou a estabelecer parques nacionais nos Estados Unidos – como o Yosemite National Park –, contribuíram para reportagens.

As receitas só surgiram em 1915. O primeiro prato sugerido foi de um produzido com chuchu. Na década de 40, a Sunset já se autodenominava “a revista para o estilo de vida do Oeste” e introduziu aos leitores vários ingredientes mexicanos muito antes de eles se tornarem comuns no país.