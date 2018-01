Fundos compram por US$515 mi parte da Tel Italia na Brasil Tel Os fundos de pensão Previ, Petros e Funcef assinaram nesta quarta-feira acordo de aquisição, por 515 milhões de dólares, dos 38 por cento que a Telecom Italia detém na Solpart, empresa controladora da Brasil Telecom Participações . A informação foi dada à Reuters pelo sócio-diretor da Angra Partners, Pedro Paulo de Campos. A Angra é gestora do interesse dos fundos na operadora de telecomunicações brasileira. Concomitantemente ao acordo de compra, sócios da Brasil Telecom assinaram um Acordo de Exoneração Mútua, que os proíbe de entrar com ações na Justiça, encerrando inclusive os litígios e arbitragens atuais. Com essa negociação, a Brasil Telecom prevê que serão encerrados os processos administrativos na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) quanto à sobreposição de licenças de operação com a Telecom Italia, que detém o controle da TIM Participações . (Por Renata de Freitas)