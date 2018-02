Funeral de Kim Jong-il será marcado por temor sobre o futuro

O próximo ano teria sido o ano em que a Coreia do Norte comemoraria sua transformação para uma nação "forte e próspera", uma denominação auto-proclamada, mas o país enfrenta uma perigosa transição sob a liderança de um jovem e inexperiente líder.

A pomposa manifestação do poder militar e as multidões em lágrimas no funeral devem lembrar o funeral do pai de Kim, Kim Il-Sung, o primeiro da família no poder.

Da mesma forma, pouco deve mudar em um país que sofreu o que analistas dizem ter sido "A Grande Marcha para Trás" nos últimos 20 anos.

A Coreia do Norte pode até ser forte: ela tem o apoio da vizinha China, já realizou dois testes nucleares, com o objetivo de se tornar uma potência nuclear, e suas forças armadas contam com 1,2 milhões de soldados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No entanto, está longe de ser uma nação próspera, e, em média, os norte-coreanos morrem 3,5 anos mais cedo que morriam na época da morte do "Eterno Presidente" Kim Il-sung, segundo dados da ONU.