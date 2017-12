Furacão Félix ganha força e alcança categoria máxima O furacão Félix alcançou no domingo uma força extremamente perigosa em seu caminho pelo sul do Caribe, enquanto se aproximava da América Central e da península de Yucatán, no México. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês) elevou o Félix para a categoria 5, a mais alta dentro da escala Saffir Simpson. À meia-noite de segunda-feira (horário de Brasília), os ventos do Félix chegaram a 270 km/h, segundo o NHC. O Félix desenvolve uma rota similar, apesar de um pouco mais ao sul, que o poderoso furacão Dean, que no mês passado chegou até a península de Yucatán e causou a morte de ao menos 27 pessoas. Segundo o último informe do NHC, o furacão se movia para o oeste a 33 km/h. O Félix é o segundo furacão da temporada do Atlântico neste ano. O fenômeno climático se encontrava a 550 km ao sudeste de Kingston, na Jamaica, e a 1.010 km ao leste da fronteira entre Nicarágua e Honduras. Os especialistas do NHC disseram que a tormenta estava se fortalecendo em um ritmo muito rápido. Em meados de agosto, o furacão Dean alcançou a categoria 5, a mais destrutiva das tormentas, igual ao Katrina, Rita e Wilma durante a devastadora temporada de 2005. REUTERS HB FE