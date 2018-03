Furacão Jimena ganha força na costa do México

O furacão Jimena atingiu nesta segunda-feira a categoria cinco e provocou a evacuação de algumas comunidades costeiras do México como medida de prevenção.

O diretor de Proteção Civil do Estado de Baixa Califórnia do Sul, José Gajón, disse à BBC Mundo que há risco de que a passagem do furacão pela região possa causar mortes.

"É um evento inédito. Nos preocupa que possamos ter uma situação que nunca antes vivemos", disse.

Gajón disse que o governo local preparou 147 abrigos temporários com capacidade para receber cerca de 30 mil pessoas.

A previsão das autoridades locais é que o Jimena atinja a região na noite desta segunda-feira e na madrugada de terça-feira.

De acordo com o Serviço Meteorológico do México, o Jimena avança na direção noroeste com ventos de até 250 km/hora.

Os últimos boletins afirmam que o furacão se encontra a cerca de 490 quilômetros ao sul de Cabo San Lucas, no Estado de Baixa Califórnia do Sul.

Medo

Maria Trinidad Reyes, moradora da costa ameaçada pelo Jimena, disse que a situação é preocupante.

"Tenho um pouco de medo, mas já tomamos todas as medidas de precaução. É que ainda não sabemos se (o furacão) passará por aqui", disse.

Segundo ela, há soldados pelas ruas do município de Los Cabos e as pessoas acompanham a evolução do furacão.

O governo identificou 28 vilas localizadas em zonas de alto risco que poderiam sofrer inundações com a passagem do furacão.

As autoridades avaliam a suspensão das aulas, o fechamento dos portos e a adoção de um plano de contingência para evitar consequências ainda maiores pela passagem do Jimena.