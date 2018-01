Furlan assina MP de incentivo a fábricas de semicondutores O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, informou nesta sexta-feira que assinou, pela manhã, o texto da medida provisória (MP) que prevê incentivos fiscais para a instalação de indústrias de semicondutores no País. O texto foi encaminhado à Casa Civil da Presidência da República. Segundo Furlan, não há nenhum dado concreto sobre a publicação dessa MP antes do segundo turno da eleição presidencial. "Não depende de mim", disse o ministro. Ele evitou fornecer detalhes sobre o conteúdo da medida provisória. A expectativa, no entanto, é que a MP traga incentivos à instalação e ampliação da fabricação de componentes eletrônicos no Brasil.