Furlan: Brasil pode ter fábrica de semicondutores em 2 anos O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, comemorou a possibilidade de o Brasil sediar uma fábrica de componentes eletrônicos relacionada à implantação da TV digital no País. Apesar de evitar fazer previsões sobre quando será definido o novo sistema e sobre qual padrão será escolhido para o mercado nacional, ele afirmou que o Brasil está diante da possibilidade de hospedar uma fábrica de componentes eletrônicos dentro de um período de um a dois anos. "Já há indicações muito concretas de possibilidades de construção de fábricas de componentes eletrônicos, o que daria uma densidade muito maior à cadeia produtiva. O Brasil passaria também a ser exportador de componentes, diferentemente do que é hoje", disse. Além disso, Furlan destacou que a implantação desses centros produtivos resultaria também na transferência de tecnologia de ponta, ajudando empresas brasileiras a ingressar nesta cadeia. Para completar, isso teria um efeito positivo na formação de técnicos e cientistas no Brasil, na avaliação do ministro. Ele destacou ainda que não se trata apenas de produzir componentes para a TV digital, mas sim dar forma a uma indústria brasileira de componentes que serviria todo o complexo eletroeletrônico nacional. Questionado sobre o andamento da escolha do padrão que será usado na TV digital brasileira, Furlan disse apenas que esta é uma decisão que será feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em momento oportuno. Ele destacou, no entanto, que a orientação que vem sendo dada ao tema é a de aproveitar esta escolha para negociar a atração de tecnologia e investimentos ao País. "É isso que está sendo feito." Furlan participou hoje de um workshop sobre inovação tecnológica promovido pelo Instituto Brasil para Convergência Digital (IBCD), organizado com o apoio da gigante dos semicondutores Intel. O ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Resende, também deveria comparecer ao evento, mas cancelou sua participação.