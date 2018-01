Furlan cria Grupo Executivo de Televisão Digital Uma portaria publicada hoje no Diário Oficial, por intermédio do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, criou o Grupo Executivo de Televisão Digital, que terá como incumbência definir e implementar ações relacionadas com o Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T) nas áreas de competência do MDIC e suas unidades. O principal objetivo é administrar o que concerne à reorganização da cadeia produtiva, desenvolvimento tecnológico e da cadeia de valor, implementação de políticas para semicondutores, transferência de tecnologia, propriedade intelectual, financiamento, consolidação da indústria, atração de investimentos, padrões, normas e regulamentos técnicos. A comissão será coordenada pela Secretaria de Tecnologia Industrial (STI) do MDIC e contará, ainda, com representantes das Secretarias de Desenvolvimento da Produção (SDP) e de Comércio Exterior (Secex); da Câmara de Comércio Exterior (Camex); do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro); do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI); da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa); do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e da Agência de Promoção das Exportações (APEX Brasil). Esses órgãos deverão indicar à STI, no prazo de 30 dias contados de hoje, seus representantes no grupo.