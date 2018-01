Furlan desautoriza Costa sobre fabricação de conversores O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, reafirmou ontem em Manaus que seu ministério é o único com o "poder de definir" que apenas na Zona Franca de Manaus os conversores para TV digital (set top box) poderão ser fabricados com incentivos fiscais e não serão considerados bens de informática. Furlan disse ainda que estava manifestando publicamente o pensamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Respondendo à polêmica com o ministro das Comunicações, Hélio Costa, que garantiu que os conversores poderiam ser fabricados em todo o País com benefícios fiscais similares aos da Zona Franca de Manaus, Furlan afirmou: "O ministério que cuida desse assunto está no bloco J da Esplanada dos Ministérios, e é o de Desenvolvimento, Indústria e Comércio". Ele participou anteontem e ontem de seminários na 3ª Feira Internacional da Amazônia. Segundo o ministro, sua pasta está participando "ativamente" da redação da medida provisória que deve regulamentar o setor da TV digital no País. "No texto da MP não haverá alusão aos conversores, e a situação fica como está hoje: qualquer Estado pode fabricar os conversores, mas só na Zona Franca de Manaus as indústrias terão os incentivos fiscais." Para o presidente do Centro de Indústrias do Estado do Amazonas (Cieam), Maurício Loureiro, o empresariado amazonense "dormiria tranqüilo" se dependesse de Furlan a decisão de manter somente para a Zona Franca os incentivos na fabricação de set top boxes. "Sabemos que não depende só dele. Estamos acompanhando as discussões sobre a MP, porque só acreditaremos nisso quando estiver no papel, e a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, já anunciou que o texto (da MP) só deve sair em 15 dias", justificou. Impasse A assessoria do Ministério das Comunicações disse que não está decidido que tratamento será dado ao conversor na MP que prevê incentivos fiscais para semicondutores. Segundo a assessoria, é forte no governo a opinião de que o conversor seja considerado bem de informática, como quer Hélio Costa. A assessoria disse que o ministro das Comunicações tem conversado com o presidente Lula e com outros setores do governo sobre o assunto e que "encontra amplo apoio" à idéia de permitir que os benefícios cheguem a outros Estados. Se for considerado bem de informática, o conversor poderá obter benefícios da Lei de Informática e ser produzido no País, em condições competitivas. Segundo os assessores, Costa não é contra a Zona Franca, mas acha "um absurdo" que apenas um Estado seja beneficiado com a produção do conversor, já que as previsões são de que o mercado anual do produto será de R$ 10 bilhões, nos próximos 10 anos. Segundo a assessoria, o ministro defende a idéia de que "há espaço para todo mundo".