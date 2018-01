Furlan diz que não há decisão oficial sobre TV digital O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, informou hoje que, apesar das negociações com os japoneses, ainda não há decisão oficial sobre qual padrão de TV digital o Brasil adotará. "Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não der o ´ok´, as discussões continuam", afirmou o ministro durante seminário sobre a América Central no Hotel Renaissance. Segundo Furlan, os países europeus adotaram na última segunda-feira uma postura muito forte, insistindo para que haja missões bilaterais para discutir a questão. Segundo o ministro, o tema será debatido com os europeus na segunda semana de maio, quando acontece em Viena, na Áustria, a Cúpula Europa, América Latina e Caribe. O presidente Lula deve participar do encontro. De acordo com Furlan, Lula recebeu uma carta do presidente francês, Jacques Chirac, e de outros líderes europeus, que criaram novas oportunidades de discussão e negociação sobre o interesse europeu em que o Brasil adote o padrão europeu de TV digital. "Como teremos a cúpula, o assunto será levantado e poderemos avançar nas negociações", ressaltou, lembrando que a adoção do padrão de TV digital tem como contrapartida principal tornar o Brasil uma base de exportação de produtos eletroeletrônicos. Em outras palavras, o Brasil quer atrair investimentos para indústria fabricantes de componentes eletroeletrônicos, especialmente semicondutores. Segundo Furlan, os encontros com os japoneses não foram claros quanto aos investimentos que as empresas fariam no Brasil. Em outras ocasiões, Furlan já havia dito esperar investimentos de cerca de US$ 2 bilhões na construção de uma fábrica de semicondutores, em troca da adoção do padrão de TV digital. Os números oferecidos pelas empresas japonesas teriam ficado bem abaixo desse valor, segundo informações divulgadas na imprensa.