Furlan diz que TV digital trará investimentos O ministro do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse hoje, em entrevista coletiva, que o fechamento de um acordo entre Brasil e Japão para aplicação da tecnologia daquele pais no sistema brasileiro de TV Digital deverá resultar em investimentos japoneses no território brasileiro. "Houve entendimentos e tratativas não só com o governo japonês, como também com empresas japonesas, para que realizem investimentos no Brasil", disse o ministro, referindo-se ao acordo de TV Digital. Ele não quis, entretanto, entrar em detalhes sobre as negociações, alegando não ter participado das últimas reuniões que trataram do tema pois estava em viagens na Europa e na Argentina. "Na quinta-feira haverá um evento em Brasília para a definição desse tema", limitou-se a dizer. Furlan visitou hoje a "I Bienal Brasileira de Design" realizada na Oca, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.