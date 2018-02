Furto de carro no Guarujá-SP cresce 81,8% no verão

Preocupados, comerciantes estão orientando os turistas que descem a serra a tomarem mais cuidado com seus pertences. A Polícia Militar (PM) também já anunciou aumento no efetivo em 1,6 mil policiais, como ocorre normalmente nessa época do ano, e alerta que pequenos descuidos dos veranistas contribuem para a ação dos bandidos.

Segundo moradores e comerciantes da cidade, por ser a praia mais extensa do Guarujá, a Enseada é onde ocorrem mais crimes. Roubos a pedestres são comuns no calçadão de 5,6 quilômetros de extensão. "Os ladrõezinhos passam de bicicleta e arrancam correntes, relógios, pegam carteiras e celulares e somem. Quando a polícia chega, é tarde", conta Luiz Gonzaga Santos, de 67 anos, dono de uma barraca de lanches na praia há 30.

O coronel da PM Sérgio Del Bel Junior, do Comando de Policiamento do Interior 6 (CPI-6), responsável pelo patrulhamento no litoral sul, diz que não é possível mapear as ruas e vias mais perigosas da cidade na época de férias. "Não existe um endereço específico porque a cidade fica cheia de turistas e os bandidos preferem os distraídos". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.