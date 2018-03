Furtos e roubos caem 26,40% na Baixada Santista-SP A Polícia Civil de São Paulo divulgou hoje que os índices de furtos e roubos caíram 26,40% nas cidades da Baixada Santista no carnaval desse ano em relação a 2007. De sexta-feira a hoje, em parceria com a Polícia Militar (PM), foi realizada a Operação Carnaval na região. Entre as ocorrências, destaque para a diminuição de furtos em 26,05% (de 403 a 298), de roubos em 42,34% (de 248 a 143) e de furto e roubo de carros, índice que caiu 41,61%, de 149 a 87 casos.