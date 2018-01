Fusão da AMD com ATI esquenta a guerra dos chips Depois de uma longa rodada de negociações, que remonta ao final de maio, a AMD - Advanced Micro Devices, anunciou a compra da fabricante canadense de chips gráficos ATI Technologies. Se a primeira é uma pedra no sapato da rival Intel na área de processadores para computadores, a segunda é uma das principais fabricantes de chipsets gráficos, componentes usados em placas para rodar jogos em PCs, além de equipar videogames e celulares. Para a AMD, a aquisição, estimada em US$ 5,4 bilhões, irá fortalecer seu leque de produtos e possibilitar à empresa resultante uma oferta mais agressiva para a demanda futura do mercado de consumo. A AMD também divulgou que pretende iniciar a integração das linhas de produtos e tecnologias, de forma que já tenha produtos com as tecnologias combinadas a partir do próximo ano. A fusão ainda está sujeita à aprovação de organismos reguladores como agências antitruste. Se somados os resultados de vendas das duas empresas, a receita combinada da ATI e AMD seria de US$ 7,3 bilhões. As duas companhias, juntas, também devem reduzir as despesas operacionais em cerca de US$ 75 milhões até o final do próximo ano. Juntas, AMD e ATI contam com 15 mil funcionários em todo o mundo.