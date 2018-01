Futebol ‘freestyle’ faz sucesso na web

Nos últimos tempos, os malabarismos de Ronaldinho Gaúcho com a bola encantaram mais a platéia do YouTube do que a torcida no estádio. Mas, mesmo que os truques não se transformem em gols do Barcelona, do Milan ou da Seleção, eles são tratados como modalidade esportiva – o ‘freestyle’ – e merecem até um campeonato: amanhã, no Pacaembu, atletas de 44 países disputam o primeiro mundial de futebol estilo livre. O representante do Brasil no Red Bull Street Style (www.redbullstreetstyle.com) será o estudante capixaba Murilo Pitol, de 17 anos. Ele teve seu primeiro contato com o esporte no site de vídeos e virou fã do belga Filip Meeus. Depois de assistir às evoluções na tela e treinar muito, ele mostrou seu talento no site do evento. Foi selecionado e venceu a eliminatória brasileira. No estilo livre só não vale usar as mãos e deixar a bola tocar no chão – como Ronaldinho, que já se exibiu fazendo "embaixadinhas" sentado no gramado. A disputa é chamada "batalha", em que dois atletas se enfrentam durante três minutos, cada um controlando a bola durante trinta segundos. No País, o esporte se populariza pela internet: uma comunidade no Orkut já reúne 100 mil membros. E Murilo, o nosso craque, já tem até canal no YouTube (youtube.com/muriloNAS). SE JOGUE SITE | BEYOND FOOTBALL WEB | www.beyondfootball.com DETALHES | Tudo sobre futebol ‘freestyle’, de ranking dos melhores vídeos até tutoriais sobre como fazer os truques. VÍDEO | NIKE SOCCER FREESTYLE WEB | tinyurl.com/6qpdfu DETALHES | Recheado de astros, um dos primeiros comerciais da Nike a levantar a bandeira do freestyle. VÍDEO | BILLY WINGROVE’S WEB | tinyurl.com/6qpdfu DETALHES | Dono do vídeo de freestyle n°1 do YouTube. Junto com o precursor Soufiane Touzani, é um dos mais famosos jogadores.