FUTURECOM 2008

A edição 2008 do maior evento de telecomunicações do Brasil, a Futurecom, não foi apenas um espaço para fazer negócios e discutir novas tendências tecnológicas das redes de telefonia e comunicação em geral, como WiMAX, 3G, TV móvel, universalização da banda larga, etc. Fabricantes aproveitaram o evento, que desta vez ocorreu em São Paulo em vez de Florianópolis, para apresentar novos aparelhos (veja abaixo). As telas sensíveis foram destaque. A LG mostrou dois modelos, o Cookie e o Renoir. A HTC trouxe os novos Touch Diamond e Touch Pro. A Nokia apresentou o N96, sucessor do N95. Havia ainda celulares conceituais, como o Samsung Eco, feito com bioplástico de milho, e um notebook da Asus com acabamento de bambu.