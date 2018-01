Futuro da fotografia é semiprofissional

Em alguns países, como os Estados Unidos, mesmo antes da crise, a venda de câmeras compactas estava praticamente estagnada. Neste ano, os mais otimistas calculam uma queda de, pelo menos, 7% nas vendas. Apesar disso ou talvez por isso, este começo de ano tem sido bastante agitado para o mercado fotográfico. Impressão que se confirma ao verificar as novidades da Photo Marketing Association (PMA), maior evento do setor nos EUA, que aconteceu entre os dias 3 e 5 de março em Las Vegas. Sem esquecer das compactas, os fabricantes investem em máquinas mais avançadas, como as semiprofissionais, as chamadas DSLR (digital single-lens reflex) ou apenas Reflex, que nos últimos anos vêm conquistando os fotógrafos amadores, com melhor qualidade de imagem e mais recursos. Nos últimos anos, as suas vendas têm apresentado crescimento bastante superior as compactos – em 2009, a previsão segue positiva. A explicação é simples: cada vez mais, o fotógrafo ocasional pensa duas vezes para trocar de máquina, e quando decide comprar uma nova, não raro, opta por uma semiprofissional. Desde o começo do ano, a partir da Consumer Eletronics Show (CES), evento mundial de eletrônicos de consumo, inúmeras câmeras foram anunciadas pelos fabricantes – o que até certo ponto esvaziou a PMA (a Kodak, por exemplo, apresentou apenas uma nova máquina). Mesmo assim, coisas interessantes emergiram e outras puderam ser vistas, mais de perto, pela primeira vez. A Samsung revelou a inédita série NX, de câmeras híbridas, que prometem a qualidade de uma DLSR, com a conveniência de uma compacta. "Nós estimamos que as máquinas híbridas irão representar mais de 20% de todo o mercado de câmeras até 2012", declarou Sang-jin Park, CEO da divisão de fotografia da companhia coreana. É esperar pra ver, mas ela deixou boas impressões. A Panasonic também atacou com sua opção híbrida, a festejada Lumix DMC-GH1, que agora filma e em alta definição. Já a Kodak apresentou a atraente EasyShare Z915, que traz zoom óptico de 10x, a um precinho bastante camarada, US$ 200. Por sua vez, diversos fabricantes, como Fuji e Canon, exibiram opções compactas à prova d’água para fazer frente a Olympus Tough. Confira as principais novidades na página ao lado. Longe das novidades digitais e apesar do filme fotográfico ser quase item de museu, a revelação de fotos segue em expansão e já movimenta quase US$ 1 bilhão, ao ano. Além disso, uma declaração de Akira Watanabe, diretor da Olympus à CNET chamou atenção: "Doze megapixels é, acredito, suficiente para a maioria dos consumidores". Sábias palavras. Será o fim da desnecessária guerra dos megapixels?