Futuro está em reconhecer voz Segundo David Liddle, responsável pelo desenvolvimento do Star – desktop lançado em 1981 pela Xerox que trazia características que se tornaram padrão nos computadores, como o mouse e a interface gráfica com ícones e janelas–, existem três fases para a adoção de uma tecnologia. A primeira é o entusiasmo, quando a novidade é explorada. Depois, o profissional, quando passa a ser usada para ajudar as pessoas a trabalhar. E a terceira, o consumo, quando está acessível a um preço que as pessoas podem pagar. "O touchscreen não é a revolução definitiva das tecnologias de informação. Essa não irá acontecer até que tenhamos boas ferramentas para reconhecimento de voz", disse Liddle ao Link. Um candidato à categoria de "bom reconhecedor de voz" é o serviço Google Voice, lançado na semana passada. Disponível só para convidados, transcreve mensagens deixadas em seu correio de voz para texto e as envia por SMS ou e-mail. Talvez voltemos à era dos primeiros telefones, quando em vez de apertar vários botões só precisávamos tirar o aparelho do gancho, falar o nome da pessoa e...pronto. J.R.