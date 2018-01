Fuvest aprova bolsas para estudantes vindos da rede pública

O Conselho Curador da Fuvest aprovou a concessão de 180 bolsas no valor mensal de R$250,00, por um ano, não renovável, a alunos da Universidade de São Paulo originários da rede pública. Esses alunos receberam da Coordenadoria de Assistência Social (Coseas) da USP a isenção de taxa no vestibular passado. escolha levou em conta a proporcionalidade, nos diferentes câmpus da USP, com o número de alunos provenientes da rede pública aprovados em 2008. Com estes critérios, privilegiando a nota no vestibular, chegou-se ao total de 180 bolsas para a Grande São Paulo, 16 para Ribeirão Preto, 12 para São Carlos, quatro para Lorena e Piracicaba, duas para Pirassununga e uma para Bauru. Das unidades da USP, a que mais recebeu bolsas foi a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), com 47 concessões. Coseas