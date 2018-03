Fuvest divulga as 27 melhores redações do vestibular A Fuvest divulgou na manhã desta quarta-feira, 8, as 27 redações que considera como "exemplos de boas redações" do vestibular de 2013. Segundo a fundação, trata-se de exemplos de textos que foram bem construídos e tiveram uma visão diferenciada. Ou seja, são redações consideradas de bom nível pela banca corretora por terem atendido, total ou parcialmente, alguns dos aspectos avaliados: tipo de texto e abordagem do tema, estrutura e expressão.