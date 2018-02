Fuvest divulga disciplinas exigidas na segunda fase A Universidade de São Paulo (USP) definiu ontem as disciplinas que cairão no terceiro dia de prova da segunda fase da Fuvest - um dos pontos da mudança do vestibular que ainda estavam indefinidos. A partir deste ano, as provas da segunda fase serão diferentes. No primeiro dia os alunos fazem redação e dez questões de língua portuguesa; no segundo serão 20 questões interdisciplinares de todas as disciplinas do ensino médio.