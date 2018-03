Fuvest divulga normas para o Vestibular de 2010

O Manual do Candidato, que contém todas as informações sobre o vestibular, também poderá ser acessado somente por meio do site, a partir de hoje. As vagas disponíveis são para a Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo ou Academia de Policia Militar do Barro Branco. A primeira fase do Concurso vestibular da Fuvest será realizada no dia 22 de novembro, um domingo. A prova terá 90 questões referentes às disciplinas do núcleo comum do Ensino Médio: Português, Matemática, História, Física, Geografia, Química, Biologia, Inglês. Terá também algumas questões interdisciplinares.

Todas as questões serão de tipo teste, com cinco alternativas, das quais apenas uma é correta. A prova terá duração de cinco horas, sem tempo adicional para transcrição das respostas. A nota da primeira fase será utilizada somente como critério para a progressão do candidato à segunda fase do vestibular, não sendo considerada na média final.