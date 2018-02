Fuvest divulga os aprovados para sua 2ª fase

A lista tem 31.503 nomes, mas o número de candidatos que disputa de fato vagas na USP e na Santa Casa é menor, 29.203. Isso porque a relação de convocados inclui 2,3 mil treineiros, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio. A Fuvest oferece ao todo 10.952 vagas.

A etapa final do vestibular tem três provas analíticas, obrigatórias para todos. Todas as questões têm o mesmo peso.

O primeiro exame, de português e redação, tem, além da dissertação, dez questões de interpretação de texto, gramática e literatura. A redação vale 50 pontos e o exame de português, outros 50.

A segunda prova tem 16 questões sobre as disciplinas do núcleo comum do ensino médio (história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês), com algumas questões interdisciplinares. A prova vale 100 pontos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A terceira prova tem 12 questões, de duas ou três disciplinas, dependendo da carreira escolhida. Se forem duas disciplinas, serão seis questões em cada uma delas. Se forem três disciplinas, serão quatro questões em cada uma delas. A prova também vale 100 pontos.

Os exames de habilidades específicas ocorrem a partir do dia 11. Eles serão necessários para candidatos aos cursos de Arquitetura (em São Paulo e São Carlos), Artes Cênicas, Audiovisual, Design e Música (em Ribeirão Preto). Essa prova também vale 100 pontos.