Fuvest realiza hoje primeira fase do vestibular 2014

A primeira fase do vestibular terá 90 questões de múltipla escolha sobre as disciplinas do ensino médio: português, matemática, física, química, biologia, história, geografia e inglês, com algumas questões interdisciplinares. A duração total da prova é de 5 horas.

Estão em disputa 11.057 vagas de cursos da USP e mais 100 da Medicina da Santa Casa. Do total de inscritos, 24.403 são treineiros. No vestibular passado, 159.609 vestibulandos concorreram a 10.982 vagas da USP e 100 da Santa Casa.

O resultado da primeira fase será divulgado no dia 16 de dezembro. As provas da segunda fase serão realizadas nos dias 5, 6 e 7 de janeiro de 2014.

O candidato deve levar caneta esferográfica azul ou preta; lápis preto e borracha, além de um documento de identificação com foto.