Fuzileiros que fazem segurança da Copa são indiciados

De acordo com o Comando do 3º Distrito Naval, com sede no Recife - três deles foram indiciados pelo delegado de Casa Caiada, Paulo Clemente, que lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TOC) por danos. Em nota, o Comando lamentou o ocorrido e afirmou ter determinado "rigorosa apuração".

Como medida preventiva, os três autuados pela polícia irão embarcar de volta para o Rio de Janeiro, de onde vieram. Os outros sete também serão ouvidos em sindicância interna, mas continuam em atividade, sob a Coordenação de Área para a Copa do Mundo Fifa 2014. O grupo total inicial de fuzileiros que foram à casa de shows era de 32 homens.

Na sua página no Facebook, a casa noturna Arena Vip, localizada no bairro do Varadouro, informou que os seguranças não tiveram culpa na confusão. "Infelizmente os fuzileiros navais tentaram entrar sem pagar e os seguranças tomaram providência".

Nesta terça-feira será anunciado, pelo governo de Pernambuco, o esquema de segurança para os jogos da Copa do Mundo no Estado, em coordenação integrada com o governo federal e incluindo as Forças Armadas.