FWshooting, FWblog... E o que vem por aí? A SPFW entrou fundo na onda da internet: colocou as ferramentas que estão mais na "moda" em seu site e as que ainda não estão disponíveis logo estarão. O FWblog é uma dessas grandes sacadas, o portal predominantemente de moda é o primeiro do segmento a ter um espaço para os usuários postarem o que quiserem: fotos, vídeos, links, textos e opiniões. Os posts publicados até agora estão bem variados, com curiosidades a respeito dos desfiles, bastidores e algumas fotos interessantes, mas nada que fuja muito do eixo moda e Fashion Week, por enquanto. Inicialmente, o objetivo é que se crie uma rede de contatos de quem faz e/ou se interessa pelo tema, mas há liberdade para que você escreva sobre o que achar relevante, sendo ou não sobre moda. Há uma seção, FWshooting, destinada a ensaios fotográficos com uma boa variedade de temas: tem edições de verão e inverno, alguns ensaios especiais como um que simula as estrelas do rock, outro feito só com pessoas comuns, etc. Pode-se esperar mais coisas vindo por aí porque, depois de transmitir "ao vivo" tudo o que aconteceu durante a SPFW - com quase 300 notícias veiculadas durante a semana de moda -, o editor André Rodrigues diz que o volume de informações pode diminuir, mas o site continuará sempre atualizado com novidades, entrevistas, bastidores de desfiles e eventos internacionais que interessem aos internautas ligados em moda e estilo. Segundo a assessoria do portal, os podcasts também farão parte da nova etapa do projeto. Em entrevista ao Link, Murray comentou "tratar-se da primeira parte de um projeto que ainda vai render muito em 2008" e adiantou que uma das próximas inovações será a página "personalizável", nela você poderá mudar tudo de lugar: o título, as publicidades, os vídeos, enfim, terá a possibilidade de deixar a página com a sua cara. E o melhor, quando você acessar novamente, estará tudo como você havia deixado. M.B.