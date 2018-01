G1, o celular do Google, chega às lojas nos EUA

O G1, o telefone celular do Google, chegou hoje às lojas americanas da T-Mobile para concorrer com o iPhone, líder absoluto do setor, com mais de dez milhões de unidades vendidas neste ano. Veja também: Com HTC G1, Google entra na concorrência com o iPhone Blackberry terá celular com touchscreen e resposta ao toque iPhone 3G com internet ilimitada custa R$ 3.877 ao ano O novo celular, que custa US$ 179 e exige um contrato mínimo de dois anos, é o primeiro a chamar tanta atenção desde a aparição do telefone da Apple (US$ 199 e US$ 299), mas tem um longo caminho pela frente. O clima de crise econômica nos Estados Unidos e o lançamento do Storm, o primeiro modelo da BlackBerry com tela tátil, entre outros novos concorrentes, poderiam ofuscar a estréia do produto. Por enquanto, apesar de terem sido registradas filas em várias lojas da T-Mobile de diferentes cidades dos Estados Unidos, não se viram as massas de gente dormindo na rua desde a noite anterior como no caso do iPhone. O principal atrativo do G1, fabricado pela HTC, está em que seu sistema operacional, batizado de Android e desenvolvido pelo Google, tem código aberto e, portanto, qualquer um pode criar novos aplicativos para o aparelho sem as restrições impostas pela Apple no iPhone. No entanto, essa mesma virtude poderia voltar-se contra si, já que espera-se que, em breve, cheguem ao mercado outros aparelhos desenvolvidos também com esse sistema operacional. Além disso, enquanto o celular da Apple é vendido vinculado exclusivamente à AT&T, o G1 sai pela T-Mobile, cuja cobertura de tecnologia 3G (que permite acesso a dados e navegação pela internet com banda larga) não é tão completa quanto a do concorrente. Os potenciais compradores aguardam também notícias sobre o storm, que foi apresentado em 8 de outubro pela operadora Verizon, mas ainda não se sabe quando começará a ser vendido. Segundo os especialistas, o G1, embora seja um modelo promissor quanto às possibilidades oferecidas por seu software, não tem um desenho ou uma tela à altura do iPhone. Nas primeiras horas de comercialização em lojas e após cerca de um mês de pedidos recebidos, pôde-se observar que, pelo menos entre os defensores do software livre, os admiradores da filosofia do Google e os amantes dos dispositivos eletrônicos de última geração, o aparelho recebeu avaliações positivas.