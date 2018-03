G20 levará à retomada de Doha, diz Lula

Líderes dos principais países desenvolvidos e em desenvolvimento reuniram-se em Londres para debater soluções para a crise financeira global. Uma das bandeiras do presidente brasileiro foi a liberalização comercial.

"Uma coisa extremamente importante que aconteceu foi que se acertou que os líderes políticos vão começar a discutir a Rodada de Doha outra vez, que tinha parado no final do ano passado", destacou Lula em seu programa semanal de rádio, "Café com o Presidente".

"Todo mundo percebeu que se nós chegarmos a um acordo na Rodada de Doha, um acordo comercial, a gente vai poder possibilitar uma ajuda muito grande aos países mais pobres do mundo", acrescentou.

As negociações da Rodada Doha, realizadas no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), foram interrompidas devido a um impasse sobre a liberalização do mercado agrícola.

O presidente sublinhou também outros avanços da reunião do G20, como o consenso para estancar a crise, o fortalecimento do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial e a necessidade de criação de empregos e restauração dos fluxos de crédito.

"Os países mais pobres irão receber financiamento sem as condicionalidades que existiam na década de 80. Esse é um passo extremamente importante", comemorou.

(Reportagem de Fernando Exman)