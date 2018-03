G20 pede aumento dos recursos do FMI em US$500 bi O esboço final do comunicado do G20 pede um aumento dos recursos do Fundo Monetário Internacional (FMI) em 500 bilhões de dólares, o que levaria o total de financiamento disponível do organismo a 750 bilhões de dólares, disseram fontes do grupo nesta quinta-feira.