G20-Rodada de Doha recomeça em julho, diz ministro chinês

O ministro chinês do Comércio, Chen Deming, disse a jornalistas depois da cúpula do G20 em Londres que as intermitentes negociações serão retomadas quando da reunião de cúpula de julho envolvendo o G8 (grupo de países industrializados) e países emergentes e em desenvolvimento.

"Devemos avançar a Rodada de Doha de negociações para sair da crise e estimular o crescimento econômico global", disse Chen.

Ele calculou que um eventual acordo sobre produtos agrícolas pode representar um estímulo econômico de 150 bilhões de dólares, enquanto os benefícios para o setor industrial poderiam alcançar 1 trilhão de dólares.

"Este enorme investimento em estímulos está bem além da capacidade fiscal de qualquer governo", afirmou.

A Rodada de Doha foi lançada em 2001, com o objetivo de reduzir as barreiras comerciais. Ela foi interrompida pela última vez no ano passado, por causa de discordâncias entre EUA e Índia a respeito de salvaguardas para agricultores de países pobres.

Pequim promete flexibilidade na Rodada de Doha, e vários membros da OMC, inclusive Estados Unidos e União Europeia, manifestaram recentemente a intenção de retomar o processo, num momento em que o comércio global deve cair pela primeira vez desde 1982.

A China, segundo maior exportador do mundo (atrás da Alemanha), respondeu em 2007 por 8,7 por cento do total global de exportações de mercadorias, de acordo com a OMC.