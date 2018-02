Gabarito do exame das Fatecs está disponível O gabarito do vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs), que ocorreu ontem, já está disponível no site www.vestibularfatec.com.br. Ao todo, 11.360 vagas estão em jogo. No dia 19 de janeiro, cada Fatec vai divulgar a lista de classificação geral e a lista dos convocados para matrícula. Mais informações: (11) 3471-4103 e 0800-596-9696.